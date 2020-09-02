На Украине рассказали, как Россия стала крупнейшим партнером Киева

Киеву комфортно сохранять стабильные экономические связи с Россией, маскируя их в информационной завесе псевдопатриотического «национального угара». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Крупный партнер Украины

Как сообщает Государственная таможенная служба, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период составил 12 миллиардов долларов, а объем российского импорта товаров на Украину — 25,2 миллиардов долларов. Это позволило России занять второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.

Первое место принадлежит Китаю, товарооборот с которым с начала текущего года достиг 39,6 миллиардов долларов. На третьем месте расположилась Германия — 26,2 миллиардов долларов.

Помни, открывая рот, кто тут «патриот»

Как отметил Евгений Голышкин, уже более шести лет официальные киевские власти отражают «российскую агрессию» при стабильном росте торгового оборота между Украиной и РФ. Все это происходит на фоне ограничений въезда на территорию Украины российским гражданам, ущемления прав русскоязычного населения и политики разжигания ненависти ко всему советскому и русскому культурному наследию.

«Это происходит при активном использовании откровенно нацистской риторики в официальной государственной политике и гуманитарной сфере. Киеву комфортно сохранять стабильные экономические связи с Россией, маскируя их в информационной завесе псевдопатриотического «национального угара». 70 лет между бывшими союзными республиками выстраивались производственные цепочки и хозяйственные отношения, рынки сбыта и другая кооперация в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства и науки», — добавил Евгений Голышкин.

Одними громогласными заявлениями в стиле «Геть вiд Москви!» можно удовлетворить только малограмотный майданный электорат, уверен украинский политолог. Но никак не владельцев крупных финансово-промышленных групп, имеющих стабильный и динамично развивающийся доход от торговли и взаимодействия с Россией.

«Данные о росте таких взаимовыгодных торговых отношений регулярно публикуются в официальных открытых источниках органов государственной статистики Украины, на сайтах профильных министерств и других средствах массовой информации. Без опровержения, что при прошлой власти, что при действующей. Но в это же время официальный Киев нагнетает атмосферу противостояния внутри страны, рассказывая десяткам миллионов граждан о перспективах европейского и мирового рынка для украинских производителей, вуалируя введение квот ЕС и прочими иностранными институциями на украинские товары», — добавил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, украинский правящий класс готов спонсировать избирательные кампании радикальных националистов, вооружать их формирования для войны с инакомыслящими в Донбассе, но не готов признать очевидного факта — Россия была, есть и будет важнейшим стратегическим партнером для промышленного и аграрного секторов экономики Украины.

«Не зря все чаще народ Украины говорит известную поговорку «Кому война, а кому мать родна», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее на Украине объяснили украинскому президенту Владимир Зеленскому, почему страна никогда не станет частью ЕС. Европейский союз без особого шантажа и усилий получает все, что ему нужно от Киева.