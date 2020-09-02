Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), мощные ядерные силы и искусственный интеллект выведут Россию в мировые лидеры по вооружению, считает директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Ранее журналисты китайского издания Sohu сообщили, что Россия превосходит США по уровню развития ракетных комплексов и количеству ядерных боеголовок. По мнению сотрудников СМИ, сейчас Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ имеют на вооружении несколько типов ракетных комплексов. К ним относятся «Тополь», «Ярс», «Сармат», «Воевода», «Рубеж» и другие.

Ядерный арсенал США, в свою очередь, включает только два типа ракетных комплексов — LGM-30 Minuteman и UGM-133A Trident-II — с различными модификациями ракет. По мнению китайских аналитиков, Соединенные Штаты значительно уступают России по общему количеству межконтинентальных баллистических ракет. В Sohu сообщают, что в настоящий момент в российских войсках стоит на вооружении свыше 300 межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что заниматься сравнением ядерных сил двух крупнейших держав не имеет смысла, в первую очередь следует обращать внимание на наличие СПРН.

«Сегодня только две страны ими обладают — Россия и США. Чья лучше, чья надежней, кто лучше и дальше видит, чья система коммуникации, управления и принятия решения надежней — сказать невозможно, поскольку это закрытая информация. Далее, важно иметь развитые средства доставки: мы делаем ставку на наземные комплексы, комплексы шахтного базирования, подводные лодки тоже. Но на субмарины больше ставку делают американцы, что дает им определенное преимущество, потому что скрытность, мобильность, ну и могут перебазироваться в любую точку мира, где их интересы. А у них интересы по всему миру. Одним словом, сравнивать боевой потенциал — задача очень умозрительная, потому что в реальности только война может показать, кто мощнее — кит или слон», — говорит Козюлин.

По мнению собеседника ФАН, последние десятилетия Россия очень много средств вкладывала именно в развитие РВСН, и эта тема стала приоритетом в программе модернизации армии РФ. По этой причине «США в техническом оснащении, возможно, и отстают, но у них очень мощный научно-технический и инженерный потенциал».

«Они сделали ставку на развитие высокоточных и маломощных ядерных сил. Некоторые считают, что они более практичные в случае реального применения. В США понимают, что глобальной войны с ядерной зимой и уничтожением большей части человечества, скорее всего, не случится, поэтому, как прагматики, они рассматривают возможность конфликтов малой интенсивности, что, конечно, само по себе опасно. Ну и конечно, с развитием новых технологий будут появляться новые возможности, и тот, кто сегодня отстает, завтра, возможно, окажется впереди, потому что не будет модернизировать то, что есть, а будет создавать что-то новое. И здесь в первую очередь на ум приходит гиперзвук и искусственный интеллект. Последний позволяет эффективно собирать информацию, анализировать ее, разрабатывать рекомендации, выдавать сценарии, раздавать задания на разные уровни и контролировать выполнение сценариев. Все это может проходить при использовании концепции сетецентрических или их еще называют алгоритмических воин. Поэтому Россия должна развивать ядерные силы и искусственный интеллект», — заключил эксперт.

Ранее о преимуществе России в ядерном вооружении писали другие издания. МБР «Сармат» назвали «супер-ракетой». Также китайские журналисты писали об успехах России в области гиперзвукового оружия.