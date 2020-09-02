Юрист объяснил, как получить субсидию на погашение ипотеки многодетным семьям

Материнский капитал — мощный инструмент поддержки семей с детьми. С этого года у населения появилась возможность получить 450 тысяч рублей на ипотеку за рождение третьего ребенка. Юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык рассказал Федеральному агентству новостей, как получить субсидию.

История вопроса

Распад СССР и последовавшие за этим тяжелые годы затяжного экономического кризиса привели к тому, что смертность в России стала значительно превышать рождаемость. В условиях финансовой нестабильности люди опасались идти на такой серьезный шаг как расширение состава семьи. Рождение даже второго ребенка расценивалось как рискованный поступок, а уж появление на свет третьего малыша и вовсе возводилось в ранг подвига. В этом не было ничего удивительного, поскольку денег порой не хватало на покупку еды и самого необходимого, что уж говорить о накоплениях или покупке недвижимости — о такой роскоши приходилось только мечтать. Со временем положение дел стало выравниваться, но даже те, кто имел стабильный заработок, боялись снова остаться ни с чем.

Сложившаяся в 2000-х годах демографическая ситуация показала необходимость срочного принятия эффективных мер по увеличению рождаемости в стране, о чем Владимир Путин в мае 2006 года сообщил Федеральному собранию в своем послании. Намерения президента были целиком и полностью одобрены парламентариями, и первые решения приняли быстро и решительно. В первый день нового 2007 года Владимир Путин подписал, без преувеличения сказать, исторический документ, который дал старт инновационной программе материнского капитала.

В указе говорилось о том, что с этого момента семьи, в которых воспитываются двое и более детей (неважно родных или усыновленных), могут рассчитывать на материальную помощь от государства в размере 250 тысяч рублей, которую можно потратить на приобретение квартиры. В сравнении со стоимостью жилья сумма даже 13 лет назад казалась не слишком большой, но она регулярно индексируется. К 2020 году ее размер составил 616 617 рублей, что является хорошим подспорьем для семьи, тем более, что использовать деньги с недавних пор разрешено не только на улучшение жилищных условий, но и на образование детей, в качестве взноса в накопительную часть пенсии мамы и реабилитацию ребенка-инвалида.

За время существования данная мера государственной поддержки населения доказала свою состоятельность, а кривая рождаемости стала потихоньку выравниваться. До идеала еще далеко, но уже все большее количество пар заявляет о своей готовности перейти в ряды многодетных семей и родить не только второго, но и третьего ребенка.

Как третий ребенок поможет в погашении ипотеки?

Многодетным родителям оказывается всесторонняя поддержка, которая может несколько отличаться от региона к региону: ипотека с низкой процентной ставкой, выгодные налоговые вычеты, субсидия на покупку автомобиля отечественной сборки, бесплатные земельные участки под строительство загородного дома, более ранний выход на пенсию, бесплатный проезд питание в школе, льготы на оплату ЖКХ.

Юрий Капштык рассказывает, что весной 2020 года данная категория граждан получила право на еще один приятный «бонус» от государства. В марте Владимир Путин принял решение о продлении программы материнского капитала еще на шесть лет — вплоть до 2026 года. При этом заветный сертификат теперь можно получить за рождение первенца (в таком случае сумма выплаты составит 466 617 рублей), а появление третьего ребенка пополнит семейный бюджет еще на 450 тысяч. Главное, чтобы малыш появился на свет в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Важно! Юрий Капштык особо подчеркивает, что использовать этот новый вид помощи многодетным в размере 450 тысяч закон разрешает только на погашение ипотеки, после чего родители обязуются в обязательном порядке наделить детей долями в приобретенном имуществе.

Куда обращаться, чтобы получить 450 тысяч на ипотеку?

На практике процесс оформления субсидии на погашение ипотеки многодетным выглядит следующим образом: заемщики обращаются в организацию, где брали кредит, с соответствующим заявлением и собранным пакетом документов. Их заявка переходит государственному оператору программы, который выносит окончательное одобрение на использование сертификата или отвечает отказом в случае несоблюдения тех или иных условий. Следует учитывать, что сумма может быть потрачена сугубо на погашение ипотеки и процентов по ней, и, если остаток долга банку составляет меньше 450 тысяч, разница останется неиспользованной.

Юрий Капштык предупреждает, что любые попытки обналичить материнский капитал (за первого, второго или третьего ребенка) являются уголовным преступлением и преследуются по закону.

Перечень необходимых документов для оформления субсидии в 450 тысяч на погашение ипотеки

В банке вас, скорее всего, попросят предоставить следующие документы:

заявление установленного образца;

паспорта заявителей;

свидетельства о рождении детей и паспорта (если таковые имеются) и их нотариально заверенные копии;

СНИЛС всех членов семьи;

справка о наличии или отсутствии зарегистрированных на приобретаемой жилплощади;

свидетельство о браке;

кредитный договор (изначальный и последующие, если производилась процедура рефинансирования);

закладная на объект недвижимости;

договор купли-продажи или ДДУ, соглашение о переуступке прав по договору ДДУ;

согласие на обработку персональных данных от всех членов семьи старше 14-летнего возраста.

Условия получения помощи