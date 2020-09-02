Сатановский назвал главный козырь России в противостоянии с Западом

Москва, 2 сентября. Западные страны уже давно используют Украину в качестве главного «оружия» против Москвы, пытаясь превратить ее в военный плацдарм, считает российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Политический эксперт напомнил в эфире радиостанции «Вести FM», что уже на протяжении долгого времени из Киева звучат прямые угрозы в отношении Москвы. Представители Украины неоднократно заявляли о возможности нанесения ракетного удара по российским энергетическим и транспортным объектам. Это свидетельствует о том, что Западу удалось создать из Украины полностью антироссийское государство.

Сатановский обратил внимание, что государственный переворот, который был устроен в Киеве еще в 2014 году, позволил западный странам фактически осуществить полный захват Украины. Однако украинским радикальным националистам, пришедшим к власти в результате Майдана, не удалось занять Крым.

«Крым не захватили, разгромить Крым не удалось. А в Донбассе мы пытались посреди драки начать разговаривать с теми, кто ее начал. Зря мы думаем, что кто-то будет выполнять подписанные бумажки», —обратил внимание Сатановский.

По словам политического эксперта, у Москвы есть один важный и существенный козырь, который удерживает страны Запада от дальнейших агрессивных действий против России. Речь идет о современных ракетных комплексах с ядерными боеголовками и мощном военном потенциале вооруженных сил страны.

Ранее Сатановский высказался об инциденте, который произошел в небе над Черным морем, когда российские истребители Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик США. Он с иронией отреагировал на данное происшествие и оценил жалобы американских пилотов.