Билан рассказал о своем состоянии после недели в больнице

Москва, 2 сентября. Певец Дима Билан пошел на поправку после недельного пребывания в больнице и уже может выходить на короткие прогулки.

Исполнитель рассказал в Instagram, что впервые после госпитализации ему разрешили выйти на улицу. Билан назвал причину госпитализации.

«Пожалуй, выйду на улицу и на солнце после недели заточения в палате (бронхит лечу)! Надо все-таки пройтись, хотя там сегодня прохладно очень, да?» — поинтересовался Билан у подписчиков.

Фолловеры звезды пожелали ему скорейшего выздоровления. Комментаторы рекомендовали певцу одеться по погоде и пойти подышать свежим воздухом.

«Здоровья тебе. Сама в заточении с воскресенья, не люблю болеть», — написала elena_novikova27.

«Прогуливаться на воздухе нужно всегда, просто одеваться нужно соответственно погоде», — рекомендовала irina_stav0115.

Ранее Билан рассказал, что после поездки в Крым у него поднялась температура и появилась слабость. Врачи исключили коронавирус, но выявили у певца пневмонию. Перед госпитализацией Билан успел провести ночь в московском отеле. Певец решил разнообразить свои будни без перелетов и гастролей и получше узнать Москву. Для этого артист снял номер в столичном отеле с видом на Кремль.