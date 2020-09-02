Вирусолог предупредил о риске наступления новой пандемии

Москва, 2 сентября. Борьба с пандемией возможна без тотальной изоляции и других жестких ограничительных мер, с вирусами нужно учиться жить, соблюдая меры предосторожности. Об этом заявил бывший министр высшего образования Иордании, вирусолог Азами Мохафаза.

По его мнению, если после пандемии коронавируса наступит новая, закрытие границ не будет лучшим решением. Мохафаза считает, что с инфекциями необходимо сосуществовать, при этом пользуясь средствами защиты и соблюдая социальную дистанцию в общественных местах.

«Сейчас у нас (в Иордании. — Прим. ФАН) вирус существует и распространен, но нет массового закрытия, и при этом мы не наблюдаем десятков тысяч случаев заражения», — добавил он.

Вирусолог предупредил, что мир рано или поздно рискует столкнуться с еще одной пандемией, причиной которой станет новая разновидность гриппа. Коронавирус же, по его словам, станет болезнью, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта придала ситуации статус пандемии.

По последним данным, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире почти достигло отметки в 26 миллионов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли около 868 тысяч человек. Более 18,3 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

Российские ученые готовят уникальную вакцину, которая будет защищать человека и от гриппа, и от коронавируса. Как рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто, над реализацией проекта работают несколько групп специалистов.