Психотерапевт назвала способы борьбы с осенней депрессией

Грядущие холода и грустные мысли об ушедшем лете могут стать причиной хандры и привести к развитию осенней депрессии. Об этом заявила детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в комментарии Федеральному агентству новостей.

В странах с выраженной сезонностью времен года люди особенно сильно ждут лета и возлагают на него большие надежды. Приход осени в связи с этим многими воспринимается как завершение чего-то хорошего.

«Мы всегда ждем лета. Оно ассоциируется с отдыхом и кучей планов: встретиться с друзьями, отправиться в отпуск. Но лето заканчивается, дети возвращаются в школы, а родители — на работу. Еще и погода ухудшается. Люди начинают воспринимать ситуацию так, что «все хорошее позади», и теперь будет только тоскливая осенняя погода. От этого тоскливо становится и на душе. Наше восприятие и формирует наше настроение. Если думать, что «все плохо», грустные мысли будут формировать тоску, хандру и печаль, а потом — обиду и злость», — объяснила Наталья Наумова.

Так, как поддерживать хорошее настроение в сезон дождей и не поддаваться унынию? В беседе с ФАН специалист назвала несколько способов борьбы с осенней депрессией.

Планирование

«Чтобы быть в хорошем настроении и не впасть в уныние, в какие-то депрессивные расстройства, важно следить за режимом своего дня. Все должно быть четко распланировано. Люди, у которых есть четкие планы, и намечено много дел, как правило, в депрессию не попадают. Это такая профилактика», — рассказала Наталья Наумова.

Прогулки

Психотерапевт советует не забывать среди важных дел о прогулках. Они полезны для психологического здоровья не только детей, но и взрослых.

«Обязательно должны быть ежедневные прогулки. Для взрослых не меньше часа, а для детей — не меньше трех часов в день», — отметила специалист.

Физическая нагрузка

На наше моральное состояние напрямую влияет состояние физическое. Именно поэтому психотерапевт советует ежедневно заниматься спортом.

«В день надо выделять хотя бы 15–30 минут на физические упражнения. Когда человек выполняет их, повышается уровень серотонина в крови. Соответственно, человеку становится радостнее, веселее и лучше. Серотонин также вырабатывается, если мы едим что-то сладкое и вкусное, встречаемся с друзьями. Таким образом и будем поступать», — посоветовала специалист.

Маленькие радости

Не менее важно уделять время себе и радовать себя, подчеркнула Наталья Наумова. Забывать об этом нельзя даже в потоке каждодневных забот.