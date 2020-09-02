Открылась международная онлайн-выставка детских рисунков к юбилею Победы

Цюрих, 2 сентября. Виртуальная международная выставка детских рисунков «Мир спас советский солдат» начала работу в среду. Об этом сообщает интернет-портал Polk.Press.

В рамках экспозиции, приуроченной к 75-й годовщине Победы, можно увидеть работы детей из 75 стран мира. Все они размещены на сайте Polk.Press.

Организаторы объяснили, что решили организовать выставку, поскольку получали много писем с детскими рисунками и коллажами, посвященными Дню Победы.

«Для этой выставки мы отобрали работы ребят разных возрастов, и не у всех участников за плечами годы обучения в художественной школе и мастерство «великих живописцев», но каждый из них вложил в работу частичку своей души, приложил старания и дал нам возможность посмотреть на Великую Победу глазами ребенка!» — говорится в публикации.

Чтобы виртуальная выставка больше напоминала реальную, каждую работу поместили в специальные рамы, имитирующие те, в которых обычно выставляются произведения маститых художников в известнейших музеях мира.

Со 2 сентября интернет-пользователи могут зайти на портал Polk.Press и увидеть работы юных художников из таких стран, как Венгрия, Германия, Египет, Таиланд, Швеция, Португалия, Россия, Испания, Турция, Узбекистан и многих других.

По словам организаторов, во всех 75 государствах, из которых представлены работы, есть русскоязычная диаспора, а 9 мая проходит шествие «Бессмертного полка».