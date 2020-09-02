Депутат ГД Морозов оценил последствия выхода из соглашений СНГ для Украины

Украинские власти взяли курс на дальнейшую конфронтацию с Россией за счет разрыва соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Киев действует под диктовку кураторов из Вашингтона, проводя такую политику. В США заинтересованы в том, чтобы Украина все больше становилась раздражающим фактором для России и всего постсоветского пространства. Такой точкой зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился депутат Госдумы Антон Морозов.

Напомним, правительство Украины денонсировало соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств. Оно было подписано с целью предотвращения завоза и распространения COVID-19 и других инфекционных болезней, представляющих опасность для населения государств — участников соглашения.

При этом Украина также разорвала соглашение СНГ о сотрудничестве в области ветеринарии. Согласно его целям, предполагается тесное сотрудничество сторон в области ветеринарии и предотвращения распространения инфекционных заболеваний животных.

Киев также денонсировал соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств — участников СНГ.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заметил, что причина выхода страны из этих соглашений имеет все-таки политический характер.

«Эти соглашения упрощают взаимодействие стран СНГ в сфере санитарного и ветеринарного контроля. Они позволяли нашим специалистам оперативно решать проблемы, которые возникали в этой сфере, — подчеркнул Морозов. — Однако нынешний киевский режим взял курс на дальнейшую конфронтацию с Российской Федерацией и эскалацию напряженности в двусторонних отношениях. Мы рассматриваем это решение как неконструктивный шаг, и он явно продиктован желанием все больше отгородиться от нашей страны. Он не принесет ничего хорошего ни Украине, ни России, ни другим странам».

Такая политика Киева все больше отдаляет Украину от России, констатирует собеседник ФАН. Парламентарий также сомневается, что эти соглашения препятствовали украинской евроинтеграции.

«Украина могла выйти из них, если бы были подписаны соответствующие соглашения с Евросоюзом. Пока мы этого не наблюдаем, и характер принятия решений имеет политический подтекст, — говорит депутат. — К сожалению, Украина сейчас уже потеряла суверенитет. Она действует не в интересах собственного народа, а под диктовку своих кураторов из Вашингтона. Очевидно, что они заинтересованы в том, чтобы Украина все больше становилась раздражающим фактором для России и всего постсоветского пространства. Вашингтон ориентирует Киев на те шаги, которые будут только дестабилизировать ситуацию в странах СНГ. Это выглядит как выстрел себе в ногу».

Ранее Киев прекратил свое участие в соглашениях о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации военнослужащих пограничных войск, а также взаимодействии в сфере культуры. Кроме того, Украина покинула договор о создании Совета по культурному сотрудничеству участников СНГ.