Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой после необычного признания

Москва, 2 сентября. Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем восхищении Ириной Аллегровой, чем вызвал слухи о романе с певицей.

Шаляпин опубликовал архивный снимок с Аллегровой. На фото молодой певец стоит рядом с Аллегровой, звезды задорно смеются и выглядят счастливыми. Певец признался, что восхищается сексуальностью и шармом Аллегровой.

«Женщина — огонь! Секс, шарм, соблазн, волшебство — все в одном флаконе», — написал певец в Instagram.

Подписчики Шаляпина заподозрили Шаляпина в романе с Аллегровой. Некоторые отметили, что с таким мужчиной, как Шаляпин, любая женщина расцветает.

«Любая женщина рядом с тобой еще больше расцветает! Ты уникальный человек и артист», — отметила elena_klitschko.

«Уже писали, что у вас был роман?» — поинтересовалась olga__kazachenko.

«Спец по старушкам», — добавил sashaivanov1968.

«Огонь у тебя твои бабули», — написала romanova_rima9.

Первый раз Шаляпин женился в 18 лет, его избранницей стала взрослая женщина. Второй раз певец женился на Ларисе Копенкиной, которая старше его на 30 лет. Затем у музыканта был роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В последнее время певец проявляет интерес к миллионерше из Канады Татьяне Дэвис.

Ранее Шаляпин в очередной раз шокировал публику. Однако теперь артист не вышел в свет с новой пожилой подругой, а опубликовал провокационное фото в своем Instagram.