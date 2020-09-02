Согласно статистике, практически половина населения планеты недовольна размерами, формой или какими-либо другими параметрами своего носа. Однако решиться на пластическую операцию может далеко не каждый. Кто-то попросту опасается лечь под нож хирурга, пусть даже чрезвычайно опытного. Другой не располагает достаточными денежными средствами для этой довольно дорогостоящей операции, тем более, когда объективно дефект носа настолько мал, что овчинка, как говорится, не стоит выделки.

В этих случаях поможет безоперационная ринопластика — услуга, за которой сегодня всё чаще обращаются к профессиональным косметологам. Можно ли считать безоперационную пластику носа альтернативой традиционной операции по коррекции? Есть ли у данного метода противопоказания и в каких случаях он бессилен? На эти и другие вопросы отвечает наш эксперт — косметолог сети центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабелла Айрапетова.

Когда применяется метод безоперационной ринопластики?

Пластика носа без операции — это так называемая процедура «офф-лейбл», ведь любые манипуляции с носом не слишком рекомендованы по причине того, что в нем находится большое количество сосудов. Но если необходимо скорректировать какие-то минимальные изменения — например, слегка приподнять кончик носа или проработать, сгладить небольшую горбинку — то есть то, ради чего пациент не готов ложиться под нож хирурга, то эти небольшие улучшения во внешности может произвести косметолог.

«Конечно, считать этот метод альтернативой оперативному вмешательству ни в коем случае нельзя, — говорит Изабелла Айрапетова. — Операция — это сложная работа внутри. Исправление искривленной перегородки, когда удаляется хрящ в каком-то объеме, дробится кость и так далее. Этим косметолог заниматься не может. И еще: классическая хирургическая операция — это изменения навсегда. В то время как безоперационное вмешательство действует либо чуть больше года, либо, если это коррекция кончика носа ботоксом, то три-четыре месяца. Поэтому в некоторых случаях нехирургическое вмешательство не то, чтобы бессильно, но ограничено в своих возможностях».

Основные методы безоперационной ринопластики

К основным методам безоперационного вмешательства в область носа относят введение ботулотоксина, коррекцию при помощи филлеров, а также использование помощи нитей.

«По своему опыту скажу, что одна лишь нить не справляется с задачей. Ее нужно дополнять ботулотоксином, например, ослабляя мышцу, которая опускает носовую перегородку, или введением филлеров. Ведь кожа на носу очень тонкая, а нить ставится с насечкой, что в будущем может придать незапланированный контур вашему носу», — уточнила эксперт.

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Наиболее частый запрос клиентов, прибегающих к услугам безоперационной пластики носа, — это просьба скорректировать опущенный кончик носа. Или же кончик, «ходящий» при разговоре — когда слишком интенсивно работает мышца, опускающая перегородку. В этом случае в нее закачивается небольшое количество ботулотоксина, от трех до семи единиц, с тем, чтобы мышцу перестало «тянуть». В результате, во-первых, кончик носа перестает «гулять» при разговоре, а во-вторых, он немного «взлетает» вверх.

Многим пациентам этого достаточно, и данное вмешательство является на 90% безопасным. Из неприятных последствий — максимум может случиться синяк либо отсутствие выраженного эффекта. Но опасности задеть сосуды и получить более грозную реакцию здесь не существует.

Во втором варианте косметолог работает филлером. Наиболее безопасно, когда эта работа производится толстой канюлей — длинной иглой с закругленным кончиком и отверстием сбоку. Для подобных процедур берется максимально толстая канюля. Ее преимущество в том, что если на своем пути она встречает сосуд, то он не будет поврежден, так как канюля «обойдет» его сверху или снизу. Это минимизирует количество синяков, сохраняет сосуды в носу и дает гарантию, что раствор будет введен не в просвет сосуда, чтобы не вызвать негативных реакций.

«При введении филлера вряд ли стоит рассчитывать на идеально ровную спинку носа, но выровнять небольшую горбинку возможно. — говорит Изабелла Айрапетова. — Плюс небольшое количество препарата аккуратно вводится в перегородку для поднятия кончика носа. Это делается для того, чтобы усилить действие ботокса. Ботолутоксин все же используется как основная процедура, а введение филлеров — это уже второй этап».

Некоторые косметологи практикуют еще один способ безоперационной коррекции формы носа - введение ботокса в крылья носа в случае, когда во время разговора у пациента они очень подвижны и «разлетаются» в стороны. Мышцу, ответственную за движение крыльев, расслабляют уколом ботулотоксина.

В принципе, это практически все, что можно сделать с помощью нехирургической ринопластики. Конечно, когда пациенты узнают о существовании данного метода, они приходят к специалисту с разными проблемами, надеясь получить эффект, не прибегая к серьезной дорогостоящей операции. Но если, к примеру, нос сломан, искривлен или повернут в сторону — в таких случаях косметолог вынужден отказать.

«Кардинального результата косметическими инструментами не добиться — можно лишь слегка сгладить резкость. И то — очень бережно и аккуратно, потому что в сломанных и ранее оперированных носах уже другая сосудистая сеть, более хрупкая», — комментирует эксперт.

Плюсы и минусы безоперационной ринопластики

Плюсы безоперационного метода коррекции носа очевидны: во-первых, это очень быстро. Если хирургическая операция длится в среднем два часа, то укол ботулотоксином для поднятия кончика носа занимает одну минуту, а на коррекцию горбинку потребуется 15 минут.

К плюсам можно отнести и достаточно длительный эффект подобной пластики, даже в сравнении с другими косметологическими процедурами. Например, один и тот же филлер, поставленный в губы и в нос, ведет себя совершенно по-разному. С губ он может «уйти» через шесть-восемь месяцев, а в носу может оставаться и до двух лет. Это происходит потому, что губы более подвижны и в них очень хороший кровоток. Что же касается филлеров, то они могут простоять гораздо дольше — и два, и три года.

Из минусов следует отметить опасность введения препаратов в зону коррекции, особенно если ранее она была травмирована. Такой риск существует всегда. И, конечно же, стопроцентной гарантии того, что косметолог получит желаемый пациентом результат, не существует.

«Вместе с тем, если результат 20–30%, то это сразу заметно. Мы показываем пациенту его фото в профиль, изменения налицо, и, конечно же, пациент очень радуется, когда видит преображение, особенно если он проходил с этим дефектом всю жизнь», — дополняет Изабелла Айрапетова.

Насколько прогнозируем результат безоперационной коррекции?

Если речь идет о коррекции кончика носа или выравнивании горбинки, то стопроцентное попадание в результат происходит почти всегда. Если же эффект достигнут не полностью, то почти всегда ситуацию исправляет добавление филлеров, тем более, что их можно размять после введения, аккуратно распределить. Кроме того, у косметолога должен быть антидот, который вводится, если что-то получилось не так, и убирает таким образом инъекцию филлеров.

Напоследок стоит сказать, что готовиться к безоперационной ринопластике не нужно, специально сдавать какие-то анализы нет необходимости. Не существует в этой области косметологии и особых противопоказаний, за исключением общих: после введения ботулотоксина следует на две недели воздержаться от посещения сауны и бассейна, приема антибиотиков и алкоголя. В случае с филлерами ограничения те же: главное — не занести инфекцию в небольшую рану, оставленную канюлей.