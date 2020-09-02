Украина объявила о выходе из еще трех соглашений СНГ

Киев, 2 сентября. Украина на заседании в среду заявила о выходе из соглашения СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. Об этом сообщил кабинет министров Украины.

Данное соглашение в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ было подписано, чтобы предотвратить завоз и распространение COVID-19 и других инфекционных болезней, являющих собой опасность для населения государств — участников соглашения.

«Выйти из соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенного 31 мая 2001 года в Минске», — указано в постановлении правительства.

Кроме того, Украина покинула соглашение Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии. Оно было подписано в 1993 году в Москве и заключалось в тесном сотрудничестве сторон в области ветеринарии и предотвращения распространения инфекционных заболеваний животных.

Также киевский кабмин денонсировал соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ. Оно было заключено, чтобы создать благоприятные условия в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.

Ранее Украина в одностороннем порядке вышла из еще одного ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. Также с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.