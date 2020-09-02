Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя

Москва, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручит выделить деньги на капитальный ремонт водоснабжения Севастополя. Об этом глава государства сообщил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

Разговор президента и губернатора прошел в формате видеосвязи. Особое внимание Путин и Развозжаев уделили проблеме дефицита воды в городе. По словам главы Севастополя, чтобы устранить эту проблему требуется выделение дополнительных 7,4 млрд рублей, 3,6 млрд из которых нужно пустить на капитальный ремонт сетей водоснабжения. По прогнозу Развожаева, эту программу можно выполнить за пять лет.

«Безусловно (этот вопрос), будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее», — сказал в ответ президент.

Путин отметил, что раз Развозжаев уже назвал примерные объемы финансирования, эти цифры нужно «просто выверить и начинать работу». В завершение разговора Путин заверил, что просьба Развожаева по поводу водоснабжения обязательно будет поддержана.