Теннисистка Жук показала откровенное фото с обнаженной грудью

Москва, 2 сентября. Российская теннисистка Софья Жук опубликовала откровенное фото в своем Instagram-аккаунте. Спортсменка, объявившая о перерыве в карьере, живет в Америке.

Откровенный снимок в ленте Софьи Жук появился сегодня. Фотография, на котором девушка позирует, прикрывая обнаженную грудь рукой, была сделана в Майами. Однако спустя некоторое время девушка удалила фото из аккаунта. Но в Сети сохранилась и сама фотография, и подпись, которая была в посте.

«Потому что почему бы и нет», — так была подписана откровенная фотография в аккаунте.

Впрочем, в ленте спортсменки много подобных фотографий, девушка смело делится снимками в купальниках и без одежды. На аккаунт теннисистки подписано более 54 тысяч человек.

Сейчас Софья Жук не выступает на турнирах, она объявила о паузе в своей карьере. Самым большим достижением на взрослом уровне остаются победы на турнирах ITF. В рейтинге WTA Жук не поднималась выше 118 места, а на турнирах «Большого шлема» ни разу не смогла пройти первый круг соревнований.

Ранее Софья Жук считалась звездой на юношеском уровне. В 2015 году она выиграла Уимблдон, победив в финальном матче российскую спортсменку Анну Блинкову.