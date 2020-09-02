Жена журналиста Сергея Брилева получила гражданство Британии

Москва, 2 сентября. Супруга российского журналиста и ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева получила гражданство Великобритании. Данные об этом представлены в госреестре юридических лиц Соединенного Королевства.

Как уточняет NEWS.ru, сведения о получении гражданства Брилевой были внесены в историю фирмы IBBA PRODUCTIONS LTD. Эта компания зарегистрирована на супругу журналиста.

Ранее сам Брилев подтверждал информацию о том, что у него есть второе гражданство и недвижимость в Лондоне. Ведущий подчеркнул, что руководство в курсе этого. Информацию об этом комментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, британский паспорт у Брилева не может быть поводом для обвинений или критики.