Германия заявила, что заинтересована в улучшении отношений с Россией

Берлин, 2 сентября. Германия заинтересована в развитии отношений с Россией, но для этого Москва должна создать соответствующие условия. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Мы, разумеется, заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией, но для этого Россия должна создать соответствующие условия», — сказал он на брифинге в среду.

Дипломат отметил, что сотрудничество двух стран в последние годы было омрачено несколькими событиями. Таковыми, по его словам, являются: «убийство гражданина Грузии в Берлине, хакерская атака против Бундестага, воссоединение Крыма с Россией».

Бургер сообщил, что тема отношений с РФ обсуждалась на минувшей неделе в ходе неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву «внести больше вклада в прояснение случая с [блогером Алексеем] Навальным».

Он также высказал мнение, что над двусторонними отношениями «в некоторой степени сгустились тучи» и что ЕС нуждается «в большей степени в основанной на принципах и интересах политике в отношении России, чем прежде».

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в свою очередь, заявила, что немецкий кабмин считает РФ одним из важных игроков в мировой политике. Она напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель регулярно поддерживает по телефону личный диалог с российским лидером Владимиром Путиным «по всем важным двусторонним и международным вопросам».

Последний телефонный разговор Меркель и Путина состоялся в конце августа. Как сообщила канцлер, собеседники обсудили ситуацию в Белоруссии. Она отметила, насколько важно уважать суверенитет республики и давать возможность ее жителям «идти своим путем».