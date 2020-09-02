Начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по подчиненным

Казань, 2 сентября. Начальник отдела полиции «Зареченский» в Казани открыл стрельбу по коллегам, сообщил осведомленный источник.

Видео происшествия было опубликовано в соцсетях. Сообщается, что мужчина якобы напал на подчиненных в коридоре. Выстрелы могли производиться из пневматической винтовки.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что в отдел полиции, где произошел инцидент, выехал прокурор Кировского района Эльдар Сабиров. Проверку проводят инспекторы по личному составу МВД.

По словам Сабирова, 2 сентября никакой стрельбы в отделе полиции не было. Предполагается, что инцидент мог произойти ранее.

«Пострадавших нет. Заявлений не поступало», — отметили в прокуратуре.

По данным источника, инциден произошел в 2019 году.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве проверяет супруга модели Инны Цимбалюк на причастность к ночной стрельбе у клуба.