Депутата Рады Билозир пристыдили за сумку ценой в «целое состояние»

Киев, 2 сентября. Депутат Верховной рады от «Доверия» Лариса Билозир появилась на открытии новой сессии парламента с сумкой Hermes Kelly, стоимость которой стартует от десяти тысяч долларов. На «целое состояние» в руке политика обратила внимание журналист Анна Стешенко и пристыдила ее постом в Facebook.

Парламентский корреспондент напомнила, что изделия известного французского дома моды, стоящие баснословных денег, нельзя приобрести просто так — нужно ждать в очереди несколько лет. При сильном желании купить сумку все же можно, но ношеную и за примерно десять тысяч евро, отметила Стешенко.

«К слову, как сообщал Forbes, в прошлом году именно сумки Hermes были названы в перечне очень выгодных вложений. Цены на эти pre-owned сумки растут с каждым годом», — добавила она.

По словам Стешенко, Билозир не только своим аксессуаром установила «рекорд» в Раде, но и не внесла сумку в декларацию.

«Зарплата нардепа в среднем — 40 тысяч гривен. И да, не завидуйте, просто живите с этим!» — написала корреспондент.

Билозир пост без внимания не оставила и попыталась оправдаться за дорогую сумку. Депутат заявила, что на самом деле у нее не оригинал, а копия, купленная в Виннице за семь тысяч гривен. Стешенко словам парламентария не поверила, указав на отсутствие в опубликованном Билозир чеке реквизитов и печати.

Корреспондент также напомнила, что депутат Рады не раз появлялась на публике в дорогих нарядах. Например, с сумками YSL и Dior, в пиджаке Balmain и платье Zimmermann.

«Все это тоже копии? Если на Hermes так быстро нашелся чек, на эти вещи в стиле «все по 30 гривен» тоже есть?» — задалась она вопросом.

Напомним, что ранее «отличился» депутат Верховной рады Гео Лерос. Его исключили из фракции «Слуга народа» за нелестное высказывание о президенте Украины Владимире Зеленском. Он назвал главу государства пустым местом и обвинил его в том, что «упустил шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха».