Педагог-новатор оценил героиню Печерниковой с позиции современной школы

Оценить образ, созданный Ириной Печерниковой в самом знаменитом отечественном фильме о школе «Доживем до понедельника» с точки зрения современности, Федеральное агентство новостей попросило заслуженного учителя России, педагога-новатора Александра Снегурова.

Александр Викторович был крайне опечален вестью о смерти Ирины Печерниковой, он также напомнил, что в тот же день скончался писатель и педагог Владислав Крапивин.

«Образы, созданные Крапивиным как писателем, его большая затея с плаваниями, путешествиями — это и есть педагогика, большая педагогика. А иначе, что такое педагогика? Отчеты подавать?» — отметил Снегуров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Это касается и фильма «Доживем до понедельника», который в свое время произвел огромный педагогический эффект, считает собеседник ФАН.

Нужен ли школе учитель-новатор

По мнению Александра Снегурова, образ учителя-новатора, созданный в фильме Ириной Печерниковой, по-прежнему современен. Героиня фильма приходит в «чужой монастырь со своим уставом» — в достаточно косную советскую школу с новыми по тем временам идеями, ей приходится очень непросто, отмечает собеседник ФАН.

«Я сам был склонен к разным реформациям, еще в институте подал записку, как изменить педагогическую практику, — рассказал Снегуров. — Что касается образа, созданного Печерниковой, из дорогого мне и, надеюсь, многим педагогам фильма «Доживем до понедельника», то он воплощает важное явление в нашей педагогике. Неуспокоенные, ищущие, инициативные люди, порой, возможно, еще не имеющие достаточного опыта, в силу природного внутреннего стремления к переменам пытаются изменить мир вокруг себя».

Увы, такие люди не сразу находят понимание у окружающих либо не находят его вовсе, признает Александр Снегуров.

«Желание все изменить — скорее всего, иллюзорно. Но именно такие желания, идеалы и вдохновляют людей на значительные шаги, — говорит педагог. — Благодаря таким людям происходят цивилизационные изменения. Так что этот образ мне очень дорог. Для меня лично это соединяется с моими собственными попытками что-то изменить. Эти попытки чаще всего осуждались, кому-то они казались смешными, кто-то, возможно, завидовал. Были, конечно, и те, кто поддерживал, но делали они это неявно, чтобы официоз не упрекнул их в союзе со мной».

Этим Снегурову особенно дорога героиня Печерниковой, но ценность фильма «Доживем до понедельника» не только в этом, говорит он.

«Да, поведение героини — в чем-то фрондерское, но важно, что в фильме нет каких-то резких интонаций. Вся интонация картины — педагогическая. Внутренние конфликты, происходящие в фильме, не выводят зрителей в поле каких-то столкновений, основанных на радикальных позициях. Все равно это — общий педагогический мир», — говорит собеседник ФАН.

Школа — институт консервативный

Александр Снегуров напоминает, что не только советская школа, но и школа вообще — институт достаточно консервативный и с этим приходится считаться.

«Конечно, любая школа — институт консервативный, хотя в этом есть и плюс, — говорит собеседник ФАН. — Как правило, школа педагогов-новаторов не очень принимает, и меня сначала эта система тоже отвергала. Но потом оказывается, что именно в таких людях педагогика концентрируется особым образом. Они обладают способностью атмосферу вокруг себя если не изменить, то хотя бы наполнить несколько иным содержанием. Содержанием, очень нужным детям, которые устали от штампов и стереотипов».

Эта проблема стояла перед советской школой, но она никуда не делась и после исчезновения Советского Союза, отмечает учитель.

«Не надо думать, что штампы и стереотипы сегодня отступили. Нас давит та же бюрократическая обстановка, система каких-то рейтингов и баллов, в этой атмосфере мы продолжаем существовать. Вот я, например, пройдя большой педагогический путь в 33 года, вижу, что тогда, в советское время, с педагогами-новаторами (это слово появилось позже, но я говорю о сущностном наполнении образа) хотя бы вели диалог, с ними хотя бы спорили, была какая-то дискуссия. Сейчас любые новации просто черство игнорируют либо направляют в формальное русло. Школа во многом переменилась, но сущность ее, достаточно консервативная, а теперь еще и наполненная массой формальностей, осталось прежней», — говорит заслуженный учитель России.

Особенно грустно, по словам Снегурова, что с уходом деятелей культуры тех лет уходят многие важные новаторские идеи, которые несли их герои.

«Меня глубоко печалит, что уходят люди, представляющие ценности и идеалы целой эпохи. Это не значит, что они обязательно полностью разделяли те ценности, но они их представляли, манифестировали, транслировали. Их воспринимали как образы, несущие набор определенных ценностей и заявок общества на перемены. В последние годы эти люди все чаще нас покидают. Это тоже знак, что эпоха, которую не надо называть однозначно советской, но, скажем так, эпоха прежнего мира, откалывается, уходит в прошлое. Уходя, эта эпоха оставляет нам свои заветы. Принять, осмыслить и реализовать эти заветы — наша задача», — резюмировал Александр Снегуров.

Ранее стало известно, что 1 сентября на 75 году жизни скончалась заслуженная артистка России Ирина Печерникова. Актриса сыграла много ролей в театре и кино, но в памяти зрителей она навсегда осталась в образе учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой — героини фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника».

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Окончила Школу-студию МХАТ, до начала 1990-х играла в театре, много снималась. Затем, после 20-летнего перерыва, вернулась к актерской карьере. Последняя работа Печерниковой в кино — главная женская роль в фильме Юлии Колесник «Земля Эльзы».

Собеседник ФАН: Александр Снегуров — историк, заслуженный учитель России, педагог-новатор, доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ).