Учитель в Красноярске не захотела делать фото класса с ребенком-инвалидом

Красноярск, 2 сентября. Жительница Красноярска пожаловалась, что на 1 сентября учительница не стала фотографировать ее сына-инвалида с другими детьми.

Женщина рассказала, что беспокоилась, как встретят ее ребенка в школе. Она говорила об этом и с классным руководителем, и с завучем школы. Родительница спросила, как будут делать фотографию, передает телеканал «360».

«Давайте сфотографируем с Ваней и сфотографируем без него», — сказала учительница, как утверждает мама.

В итоге снимок действительно сделали без мальчика. По словам женщины, только завуч школы выразила желание сделать фото с ребенком-инвалидом.

Она попросила не винить педагога, поскольку та не хотела никого обидеть. Все предпочитают жить по принципу, что в России инвалидов нет, добавила родительница.

Мать мальчика считает, что инвалидов не стоит ограждать от внешнего мира. Они должны быть частью любого общества, тогда к ним будут хорошо относиться.

Директор школы заявляет, что никакого инцидента с мальчиком-инвалидом не было. Но в комитете образования Красноярска подтвердили факт дискриминации ребенка, отметив, что конфликт исчерпан.