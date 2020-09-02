Кожевникова рассказала, что Клюев никогда «не кричал о своей болезни»

Москва, 2 сентября. Артист Борис Клюев очень стойко переносил свое тяжелое заболевание и продолжал работать, несмотря на все трудности, заявила звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова.

«Он не кричал о болезни, ничего не боялся», — рассказала она в беседе с изданием «Политэксперт».

Мария добавила, что редко пересекалась с Клюевым, не было у них и общих знакомых. И хотя они не успели поработать вместе, Кожевникова заявила, что является большим поклонником творчества Клюева и считает его очень талантливым и достойным человеком.

Как сообщалось ранее, один из ведущих актеров Малого театра в Москве Борис Клюев скончался накануне в возрасте 76 лет. Два года он пытался победить рак легких.

Известность Клюеву принесла роль графа Рошфора в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Актер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами Почета и Дружбы. В 2012 году за роль Николая Воронина в сериале «Воронины» он был награжден премией ТЭФИ.