Анита Цой на годовщине свадьбы осталась без ведущего из-за коронавируса

Москва, 2 августа. Популярная певица Анита Цой и ее супруг отпраздновали жемчужную свадьбу. О том, как прошло торжество по случаю 30-летия ее семьи, исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Праздник состоялся в минувшие выходные в загородном доме Аниты Цой. По случаю торжества жилище певицы украсили особым образом.

«На один день все преобразилось в подводный сказочный мир с полями из водорослей и кораллов, с морскими коньками, осьминогами и звездами и, конечно же, с ракушками, наполненными драгоценным жемчугом», — поделилась с подписчиками Анита Цой.

В годовщину свадьбы сама певица взяла на себя роль русалки, а ее муж превратился в повелителя морей и океанов. Кроме того, Цой и ее супруг предприняли серьезные меры, чтобы уберечь своих мам от коронавируса. На годовщину пригласили только родственников, которые предварительно сдали тесты на COVID-19.

Также проверку прошел персонал, работавший на празднике. Из-за положительного теста на коронавирус Цой осталась без ведущего: анализ сдали два претендента, и у обоих была выявлена инфекция.

«Нам ничего не оставалось делать, как самим начать проводить торжество. Как режиссер своей свадьбы, я знала весь сценарий на зубок, а вот мужу пришлось потрудиться», — рассказала исполнительница.

В итоге Анита Цой и ее семья остались очень довольны праздником. Под финал на торжестве все же появился третий ведущий с отрицательным тестом на коронавирус и смог отлично завершить мероприятие.

Отметим, что сама Цой уже переболела COVID-19. Певицу госпитализировали с инфекций 25 июня, на тот момент у нее было поражено 52% легких. Сама Цой не знает, где могла заразиться, ведь, по ее словам, она соблюдала все меры предосторожности.