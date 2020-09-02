Муж Легкоступовой не развенчался с бывшей женой перед свадьбой с певицей

Москва, 2 сентября. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов не развенчался со своей предыдущей женой Натальей перед свадьбой со знаменитостью. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, точной количество браков Фирсова неизвестно, яхтсмен был женат минимум два раза до брака с Легкоступовой. Кроме того, Фирсов развелся с бывшей женой в тот же день, когда подал заявление на новый брак.

«2 июля сделана запись акта о расторжении брака между Юрием и Натальей Фирсовыми. И 2 июля они с Легкоступовой подают заявление в ЗАГС», — сообщил Жорин.

При этом Фирсов не счет нужным развенчаться с бывшей супругой. Адвокат удивлен тем, что Легкоступова не обратила внимание на эту деталь.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной.

Ранее Фирсов попросил прощения у матери Легкоступовой за то, что «не уберег» ее дочь и «не держал ее за руку каждую секунду».