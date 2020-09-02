Корнилов объяснил, как РФ может убедить Киев выполнять Минские соглашения

Москва, 2 сентября. Россия понимает, что особых надежд на выполнение Украиной Минских соглашений нет, но пытается убедить Киев в необходимости документа при помощи Германии и Франции. К такому выводу пришел обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов.

Как констатировал эксперт, Киев уже давно дал понять, что не собирается выполнять пункты Минских соглашений. Украинские власти придумывают различные уловки, пытаясь откреститься от своих обязательств по данному документу. Нет никаких надежд, что Украина все же продолжит добровольно следовать условиям данного процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе, уверен Корнилов.

Однако Россия все же может повлиять на ситуацию с Минскими соглашениями. Как заметил политический эксперт, Киев идет на уступки по Донбассу, когда к процессу активно подключаются Германия и Франция.

«И мы видим, что иногда после того, как Германия и Франция начинают хотя бы минимальное давление на Украину, [президент Украины Владимир] Зеленский идет на прекращение огня, на обмен пленными, на разведение в дополнительных точках и так далее», – объяснил Корнилов.

Политолог считает, что Украина совершила крупную ошибку, избрав для себя политический путь унитарного государства. Киев своими же руками запустил процесс разрушения страны изнутри, а сейчас ему приходится «расхлебывать кашу, которую он сам и заварил».

Ранее Корнилов заявил, что из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе следует исключить Украину, заменив ее представителей на американцев. Он аргументировал это тем, что украинские власти следуют указаниям со стороны Вашингтона.