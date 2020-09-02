Путин подписал указ о расширении выплат ветеранам к 75-летию Победы

Москва, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей для участников ликвидации националистического подполья на территории Прибалтики, Белоруссии и Украины в 1944-1951 годах. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на вопрос ТАСС, подписан ли соответствующий документ, расширяющий выплаты к 75-летию Победы.

Ранее на личной странице в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал скан указа Путина, датированного вторым сентября.

В нем говорилось, что выплаты в объеме 75 тысяч рублей в честь юбилея Победы должны получить российские граждане, проживающие в РФ, Латвии, Литве или Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Отмечалось, что выплата не полагается только тем гражданам из указанных категорий, кто уже получил ее к 75-летию Победы как ветеран войны.

В феврале этого года Путин подписал указ, согласно которому в связи с юбилеем Победы ветераны и труженики тыла должны получить выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Средства предусмотрены для инвалидов, бывших узников концлагерей, а также ряда других граждан. Президент подчеркивал, что выплаты получат и те, кто систематически проживает в прибалтийских республиках — в Латвии, Литве и Эстонии.