В ГД назвали логичной отмену имущественного налога для многодетных семей

Москва, 2 сентября. Отмена имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет младшим ребенком будет логичным решением на фоне уже работающих социальных программ. Об этом Федеральному агентству новостей заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

«На фоне уже работающих программ по улучшению демографической ситуации в России вполне логичным решением можно считать отмену имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребенком», — сказала она.

При этом Строкова отметила, что необходимо проконтролировать, чтобы такая льгота касалась только тех, кто действительно в ней нуждается. Депутат уточнила, что площадь, попадающая под отмену налога, должна быть разумно ограничена, а объекты элитного жилья не должны рассматриваться в принципе.

Напомним, Елена Строкова также предложила существенно снизить процент льготной ставки для усыновителей по примеру дальневосточной ипотеки, чтобы поддержать эту категорию граждан.

Ранее член Общественной палаты РФ, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком.

По ее словам, сегодня льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете. Но таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители все равно вынуждены платить налог и сумма может быть существенной, убеждена Волынец.