Юристы рассказали об особенностях поправок в закон о банкротстве

С 1 сентября 2020 года в России начали действовать поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь станет возможным внесудебное списание долгов, а заявки на него будут принимать в многофункциональных центрах (МФЦ). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению законодателей, внесудебное банкротство должно помочь россиянам, оказавшимся в сложном материальном положении, списать долги и сделать это без судебного разбирательства и значительных затрат, с ним связанных. Ведь не является секретом, что дороговизна процедуры банкротства физического лица была одним из главных препятствий для распространения данной процедуры. И это при том, что закредитованность российского населения постоянно растет. Далеко не все граждане, особенно те, кто брал небольшие потребительские кредиты, могут оплатить не только судебную процедуру, но и услуги арбитражного управляющего, которые весьма недешевы.

Панацея или нет?

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим считает, что вступающие в силу поправки вряд ли станут панацеей для безнадежных должников. Первое — для процедуры внесудебного банкротства требуется, чтобы задолженность составляла от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Но долги в размере 50 тысяч рублей вряд ли являются серьезным основанием для процедуры банкротства. Основная же масса тех же должников по ипотеке, по автокредитам имеет куда большие задолженности», — пояснила Сулим.

Второе, по словам юриста, и самое главное — внесудебная процедура банкротства может быть реализована только в отношении тех лиц, с которыми работали судебные приставы, и не нашли никакого имущества и никаких банковских счетов, которыми можно было бы погасить задолженность. Но для исполнительного производства необходимо, чтобы кредиторы пытались взыскать долги в судебном порядке, а российские банки и особенно микрофинансовые организации обращаются в суды по делам о долгах крайне неохотно.

«Особенно это относится к небольшим суммам задолженностей — как раз от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. В кредитных организациях прекрасно понимают, что суды могут пересмотреть размер начисленных процентов, могут обязать неплательщика, исходя из его сложного материального положения, выплачивать лишь основной долг и на протяжении многих лет. Поэтому МФО предпочитают действовать также внесудебными методами — через коллекторские агентства. Следовательно, очень многие действительно нуждающиеся россияне по-прежнему не смогут воспользоваться процедурой банкротства в его упрощенном варианте», — рассказала Ольга Сулим.

«Стало гораздо проще»

Адвокат Андрей Козбанов отметил, что поправок ждали давно, причем как физлица (особенно частые гости банков и МФО), так и контрагенты. Теперь банкроту достаточно обратиться в МФЦ по месту жительства с соответствующим заявлением.

«Впрочем, должны быть соблюдены определенные условия. Во-первых, пределы неисполнимых денежных обязательств (50 тысяч — 500 тысяч рублей). Во-вторых, исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на дату обращения в Центр окончено, а иное не возбуждено. Также он должен зафиксировать всех своих кредиторов и приложить список (форма составления которого — свободная) к заявлению», — пояснил юрист.

Что, в свою очередь, делает МФЦ? По словам юриста, получив от заявителя документы, в течение рабочего дня МФЦ проверяет данные о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также подтверждает для себя отсутствие информации о наличии иных исполнительных производств, возбужденных после упомянутого события.

«Если проверка увенчалась успехом и нарушений не обнаружено, в течение трех рабочих дней Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) пополняется данными о возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Система начинает работать. Объявляется мораторий на любые притязания кредиторов (кроме тех, что не указаны в списке). Исключения составляют: требование компенсации вреда жизни и здоровью, обеспечение зарплаты наемным сотрудникам, взыскании по исполнительным листам алиментов. Также останавливается начисление финансовых санкций и выполнение исполнительных документов», — рассказал Козбанов.

Юрист обратил внимание, что гражданин должен уведомить МФЦ о появлении любых источников погашения обязательств (получение имущества в собственность, в дар, принятие наследства). На это ему дается пять рабочих дней. Полное освобождение от обязательств перед кредиторами наступает спустя полгода с момента внесения данных в ЕФРСБ.

«Да, процедура, возможно, содержит подводные камни, с которыми нам еще предстоит столкнуться. Но она стала гораздо проще. Закон о банкротстве (несостоятельности) граждан, вступивший в силу 1 октября 2015 года, и раньше позволял субъектам, не имеющим возможности расплатиться с долгами, избавиться от долгового бремени, признав свое банкротство», — рассказал Козбанов.

Но, заметил юрист, сделать это можно было через суд, реализовав минимум три шага:

— подождать, пока кредитор обратиться в арбитражный суд по месту регистрации должника с заявлением о назначении конкретного арбитражного управляющего или с перечнем СРО, член которых может им стать;

— договориться с контрагентом и управляющим о реструктуризации, мировом или судебном разбирательстве;

— наблюдать, как имущество продается на электронных торгах для погашения долга.

Андрей Козбанов добавил, что все это время должник не мог выехать за границу, а на протяжении пяти лет после объявления банкротства — занимать управляющую должность и брать займы.