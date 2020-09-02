Петросян показал фото в плавках и порассуждал о возрасте

Москва, 2 сентября. Юморист Евгений Петросян активно проводит отдых с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Артист показал фотографии в плавках и на яхте.

На опубликованных фото Петросян купается в море в плавках и спасательном жилете. Кроме того, юморист показал снимки того, как он катается на гидроцикле и загорает на яхте.

Несмотря на то, что 16 сентября Петросяну исполнится 75 лет, юморист ведет активный образ жизни. Судя по всему, сохранить молодость ему помогает и брак с Брухуновой. Артист порассуждал о своем возрасте и признался, чей возраст его смущает.

«Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: «Чего вы такие старые-то?!» — написал Петросян.

Ранее Петросян опубликовал на своей странице в Instagram снимок, который был сделан в ходе процедуры в одном из массажных салонов. На кадрах видео запечатлен Евгений Ваганович, лежащий на специальной кушетке. Рядом с юмористом находится специалист, который старательно разминает конечности артиста.

Подписчики юмориста выразили уверенность, что Петросян начал заниматься спортом ради своей молодой жены Татьяны Брухуновой.

Напомним, юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США.