Эксперт рассказал, какие темы может затронуть Путин на Генассамблее ООН

Борьба с COVID-19, международная безопасность и попытки искажения истории — эти темы затронет президент России во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН, считает политолог Роман Романов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 22 сентября президент России Владимир Путин примет участие в 75-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление российского лидера состоится в формате видеообращения. Песков подчеркнул, что работа над текстом заявления уже ведется.

«Конечно, выступление на Генассамблее — это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку», — сказал он и добавил, что в списке выступающих Владимир Путин значится под седьмым номером.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик интернет–издания PolitRussia Роман Романов обозначил основные темы, которые может затронуть президент России во время своего выступления.

Роль России в победе над COVID-19

«В первую очередь Россия продемонстрирует миру, что она выступает как фактор стабильности, фактор спасения мира от той угрозы, от которой нас не смогли спасти ни Китай, ни Соединенные Штаты Америки. Последние полгода мы с большим интересом наблюдали, как две ведущие державы собачились друг с другом и не решали важных глобальных вопросов, а только дальше и дальше ввергали мир, по сути, в экономическую депрессию на фоне коронавируса. Вместо того, чтобы сесть и договариваться, вместо того, чтобы вместе начать разработку вакцины, у нас, по сути, перед глазами происходит настоящая экономическая и политическая война», — рассуждает Романов.

Россия же, несмотря на санкции, международное давление и постоянные обвинения в попытках провести переустройство мира, сумела аккумулировать научный потенциал и разработать вакцину, способную победить коронавирусную инфекцию, поэтому сейчас наша страна является фактором спасения всего существующего мирового порядка.

«И Владимир Владимирович продекларирует это. Скажет, что именно Россия стала тем фактором, который позволит вернуть нормальную жизнь, а не загрузить людей в виртуальную реальность и прятать их по домам, как это пытались сделать в тех же США или Евросоюзе. Пока Китай выстраивает систему тотального контроля, а в США создается система нового общества — с новой моралью, Россия говорит: «Давайте не придумывать странные методы решения проблем, а реально решим их и не будем вводить не самые правильные или выгодные вещи», — продолжил эксперт.

Международная безопасность и Ближний Восток

Роман Романов напомнил, что в конце июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.

В тот день главы государств отдельно коснулись иранской ядерной программы и пришли к выводу о востребованности коллективных усилий нескольких стран по поддержанию стабильности и глобального режима ядерного нераспространения. И именно эту тему, по словам собеседника ФАН, еще раз поднимет президент России.

«Помимо уже озвученной темы международной безопасности и стабильности, гарант обязательно коснется обстановки на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом. Опять же — пока одни страны выступают с политическими заявлениями, а другие кидаются экономическими санкциями и занимаются политическим давлением, русские военные реально наводят порядок в той же Сирийской Арабской Республике и стабилизируют целые регионы», — уверен политолог.

Экономический кризис

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по мировой экономике, но скоро ее влияние снизится и деловая активность восстановится. Однако без последствий это не обойдется: экономический кризис, по мнению аналитиков Международного валютного фонда, будет самым страшным со времен Великой депрессии почти столетней давности.

«У нас в мире бушует сильнейший экономический кризис — вероятно, один из самых серьезных со времен Великой депрессии. И многие считают, что он в свое время ее переплюнет. И Владимир Путин будет в своем выступлении предлагать формат некого международного сотрудничества по разрешению обстановки. То есть он будет говорить, что пора уже выходить из инструментов международного изоляционизма и экономических войн, санкций или введения приграничных таможенных эмбарго и начать уже, наконец, сотрудничать», — предположил Роман Романов.

Искажение истории

Собеседник ФАН выразил уверенность, что во время своего видеообращения президент России обязательно затронет тему 75-летия окончания Второй мировой войны и современного состояния общества.

«Владимир Владимирович на всех своих последних крупных выступлениях неоднократно говорил о попытках фальсификации, переписывания, манипуляции в области истории и назвал эти попытки неприемлемыми. По сути, эти попытки ведут к переделу и перестройке мирового порядка, сложившегося после войны. Достаточно вспомнить статью Владимира Владимировича, которую он не так давно написал и в которой говорил, что мы не просто боремся за историю, мы не просто защищаем историческую правду — мы пытаемся защитить мирную жизнь, которую русские завоевали после Великой Отечественной войны. И здесь точно так же президент вновь продекларирует ценностное ориентирование — что Россия выступает за сохранение исторической ценности и самой чистоты истории от возможности ее переписывания», — заключил эксперт.

Напомним, 75-я сессия Генассамблеи ООН начнется 15 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В этом году каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить заранее записанное заявление лидера страны. Такое решение было принято организаторами из-за пандемии COVID-19.