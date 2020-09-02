Вассерман заявил, что до сих пор не простил Украине «оккупацию Одессы»

Лишение русского языка статуса регионального в Одессе является очередным ударом по самобытности города и его культуры. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман в комментарии Федеральному агентству новостей.

Русский язык в Одессе лишили статуса регионального: соответствующее решение принял окружной административный суд города. В этом статусе русский язык находился с 2012 года в соответствии с законом, который предусматривал наличие региональных языков в областях, где доля национальных меньшинств превышала 10%.

«Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка — отменено», — написал в Facebook украинский общественный деятель Святослав Литинский.

Известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, будучи уроженцем Одессы, отреагировал на лишение русского языка статуса регионального.

«Украина оккупировала Одессу в 20-м году, и я ей эту оккупацию до сих пор не простил. И применительно к Одессе перевод на украинщину — еще и удар по всей самобытности одесской культуры и одесского языка. Одесский язык, в отличие от украинского, существует, поскольку синтаксис у него довольно специфический. Он не соответствует во многом ни русскому литературному, ни русским деревенским говорам. Так вот эта самобытность Одессы всегда вызывала в Киеве раздражение, и всегда Киев пытался с этой самобытностью покончить. Сейчас по ней нанесен очередной удар. Каковы будут последствия этого удара, боюсь предсказывать», — сказал Анатолий Вассерман в комментарии ФАН.

Публицист напомнил, что еще в 2008 году опрос социологической службы «Гэллап» показал, насколько велико большинство русскоязычных граждан на Украине.

«Выяснилось, что на Украине, как и в Российской Федерации, пять шестых граждан по родному языку — русские. Причем не просто по языку, усвоенному в детстве, а по языку, постоянно используемому в повседневном общении. И до того было известно, что большинство граждан Украины — русские, но не было точно известно, насколько велико это большинство. Из этого следует, что любой руководитель Украины, желающий удержать хотя бы формальную независимость от остальной России, вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан», — объяснил Вассерман.

В советское время, добавил он, значительная часть дисциплин в школах и вузах Украинской ССР преподавалась на русском языке. Наряду с этим распространялся и украинский язык — Вассерман называет его разработанным больше века назад «диалектом на базе южнорусских деревенских говоров».

«Сейчас поставлена задача покончить с этой двойственностью, добиться, чтобы жители Украины вообще знали только этот «спецдиалект», но не владели обычным русским языком. В полной мере решить эту задачу вряд ли удастся, поскольку родной язык усваивается в раннем детстве, буквально с молоком матери. Но вот добиться, чтобы новое поколение граждан Украины могло на русском говорить, но не писать, — это вполне возможно. Кстати, уже сейчас пропагандистов из украинских спецслужб легко опознают на форумах по многим характерным оборотам и оговоркам. Все, чего добьются новыми реформами, — значительно худшее владение русским языком, значительно худшее владение науками», — считает Анатолий Вассерман.

Напомним, закон, который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни Украины, подписал экс-президент страны Петр Порошенко. До 2019 года в государстве действовала языковая квота, согласно которой 50% контента телеканалов и радиостанций должно быть на украинском языке. В соответствии с законом, подписанным в 2019 году, эта квота поднята до 90%.