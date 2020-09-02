Знакомый онкобольной Заворотнюк сообщил о ее возвращении на экраны

Москва, 2 сентября. Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк в скором времени вернется на телевидение. О том, что она победила тяжелую болезнь, сейчас находится в стадии реабилитации и активно готовится к возвращению на экраны, сообщил ее знакомый изданию CT News.

«Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. Мы, конечно, ее давно не видели, но от соседей слышал, что у Настеньки все, наконец-то, хорошо, и она идет на поправку», — рассказал пожелавший сохранить анонимность знакомый артистки.

Из-за того, что семья актрисы не разглашает информацию о ее состоянии, в Сети распространяется много самых противоречивых слухов по поводу самочувствия «прекрасной няни».

Ранее инсайдер из ближайшего круга артистки сообщил, что «речи о полной победе Насти над заболеванием не идет». Но улучшения в ее состоянии периодически наблюдаются.

Российская актриса, певица и модель Алена Кравец недавно рассказала о том, что состояние Заворотнюк только ухудшается, и она уже претендует на II группу инвалидности. Кравец уверена, что ключевые органы функционирования организма у артистки отключены на 70%.

Также о состоянии Заворотнюк ранее стало известно от ее соседей по элитному коттеджному поселку Крекшино. Они заявили, что актриса сильно похудела, но ее волосы после химиотерапии уже отросли, артистка выглядит окрепшей и много улыбается.

Певица Наталья Королева, которая также является соседкой Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино, сообщила, что «прекрасной няне» стало лучше и назвала ее «настоящим бойцом».