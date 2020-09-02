Стали известны детали смерти актрисы Печерниковой



Москва, 2 сентября. Подруга актрисы Ирины Печерниковой, бывшая с ней в последние минуты жизни, рассказала о шокирующих подробностях смерти актрисы.

Подруга Ирины Печерниковой Нина Гевард, которая была рядом с ней в роковой день, рассказала, что актриса умерла во время чтения книги.

«Я подхожу к Ирочке, а она мертва. Это было ужасно. Тихо ушла, за книгой. До последнего дня жила полной жизнью, много читала, всем интересовалась», — рассказала Нина Гевард в интервью изданию «Собеседник».

Также о встречах с Печерниковой рассказала ее коллега Инна Выходцева. Актриса вспомнила, что в последнее они виделись в Доме кино. Там расположена Гильдия актеров.

«В последнее время, по моему мнению, у Иры были проблемы с головой. Ире очень много помогала Валерия Гущина, директор нашей Гильдии — материально, конечно, и морально», — вспомнила Выходцева.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина рассказала изданию, что сейчас организация помогает с проведением похорон актрисы. Гущина отметила, что рядом с Печерниковой всегда была ее подруга Нина Гевард. Она поблагодарила женщину за участие в жизни Ирины Печерниковой.

Напомним, актриса Ирина Печерникова скончалась 1 сентября в Москве. Ей было 74 года. Пока неизвестна точная причина смерти, однако источники сообщали, что в последнее время актриса болела. О смерти актрисы высказались ее коллеги.

Ирина Печерникова — Заслуженная артистка РСФСР. Наибольшую известность ей принесла главная роль в фильме «Доживем до понедельника». В кино она дебютировала в 1967 году в фильме-опере «Каменный гость».