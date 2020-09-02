Чурсина поделилась воспоминаниями об ушедших из жизни Клюеве и Печерниковой

Москва, 2 сентября. Народная артистка СССР Людмила Чурсина поделилась с Федеральным агентством новостей воспоминаниями об ушедших коллегах Борисе Клюеве и Ирине Печерниковой.

Два известных российских и советских артиста театра и кино ушли из жизни вечером 1 сентября.

«Когда уходят талантливые люди, такие, как Борис Клюев, это всегда грустно, печально, — констатировала она. — Это большая потеря и для нашего театрального искусства, и для киноискусства. Как говорится, снаряды ложатся все ближе и ближе, потому что у нас с ним достаточно близкий возраст».

Собеседница ФАН обратила внимание на то, что Ирина Печерникова, которая в своей жизни пережила многое, была очень красивой, талантливой и милой.

«В общем, очень грустно, потому что ушли замечательные актеры. Царствия им Небесного», — сказала Чурсина.

По ее мнению, пока рано говорить об уходе эпохи, так как еще осталось довольно много людей, ее представляющих.

«Будем надеяться, что такое будет случаться не так часто. Этот год — достаточно сложный. Поэтому хочется пожелать, чтобы люди себя берегли, чтобы понимали всю сложность этого года, всей коронавирусной ситуации, всех проблем. Хочу пожелать всем здоровья и беречь себя!» — подытожила она.

Напомним, вечером 1 сентября стало известно о смерти двух заметных российских и советских актеров театра и кино, Бориса Клюева, скончавшегося после продолжительной болезни на 77 году жизни, и Ирины Печерниковой, которая не дожила до своего 75-летия всего день.

За свою долгую жизнь Борис Клюев сыграл множество ролей в театре, кино и документальных фильмах. Зрителю Клюев известен по таким фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Ирина Печерникова сыграла множество ролей в художественных фильмах и в спектаклях в нескольких театрах, также участвовала в теле- и радиопостановках и съемках документальных картин. Печерникова снималась, в частности, в таких фильмах, как «Доживем до понедельника», «Города и годы», «Два капитана», «Щит и меч» и многих других.