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Чурсина поделилась воспоминаниями об ушедших из жизни Клюеве и Печерниковой

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Чурсина поделилась воспоминаниями об ушедших из жизни Клюеве и Печерниковой

Москва, 2 сентября. Народная артистка СССР Людмила Чурсина поделилась с Федеральным агентством новостей воспоминаниями об ушедших коллегах Борисе Клюеве и Ирине Печерниковой.

Два известных российских и советских артиста театра и кино ушли из жизни вечером 1 сентября.

«Когда уходят талантливые люди, такие, как Борис Клюев, это всегда грустно, печально, — констатировала она. — Это большая потеря и для нашего театрального искусства, и для киноискусства. Как говорится, снаряды ложатся все ближе и ближе, потому что у нас с ним достаточно близкий возраст».

Собеседница ФАН обратила внимание на то, что Ирина Печерникова, которая в своей жизни пережила многое, была очень красивой, талантливой и милой.

«В общем, очень грустно, потому что ушли замечательные актеры. Царствия им Небесного», — сказала Чурсина.

Чурсина поделилась воспоминаниями об ушедших из жизни Клюеве и Печерниковой

По ее мнению, пока рано говорить об уходе эпохи, так как еще осталось довольно много людей, ее представляющих.

«Будем надеяться, что такое будет случаться не так часто. Этот год — достаточно сложный. Поэтому хочется пожелать, чтобы люди себя берегли, чтобы понимали всю сложность этого года, всей коронавирусной ситуации, всех проблем. Хочу пожелать всем здоровья и беречь себя!» — подытожила она.

Напомним, вечером 1 сентября стало известно о смерти двух заметных российских и советских актеров театра и кино, Бориса Клюева, скончавшегося после продолжительной болезни на 77 году жизни, и Ирины Печерниковой, которая не дожила до своего 75-летия всего день.

За свою долгую жизнь Борис Клюев сыграл множество ролей в театре, кино и документальных фильмах. Зрителю Клюев известен по таким фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Ирина Печерникова сыграла множество ролей в художественных фильмах и в спектаклях в нескольких театрах, также участвовала в теле- и радиопостановках и съемках документальных картин. Печерникова снималась, в частности, в таких фильмах, как «Доживем до понедельника», «Города и годы», «Два капитана», «Щит и меч» и многих других.

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