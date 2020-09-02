Netflix станет доступен на русском языке

Москва, 2 сентября. Стриминговый сервис Netflix локализуют на русском языке спустя пять лет после запуска в России, оператором сервиса в РФ станет «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ», — сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина.

В компании отметили, что НМГ и Netflix работают над полной локализацией сервиса в России на русском языке. Паскина добавила, что локализация является частью стратегии компании по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

Ранее стало известно, что Netflix активно закупает российские сериалы. Зарубежные пользователи уже могут посмотреть сразу несколько картин, которые были сняты отечественными киноделами.