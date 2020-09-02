Миро объяснила «старушечью слезу» Пугачевой на линейке 1 сентября

Москва, 2 сентября. Блогер Лена Миро объяснила досадную причину появления слез у Аллы Пугачевой на первой школьной линейке наследников Лизы и Гарри Галкиных. Она убеждена, что такое эмоциональное проявление у Примадонны было связано не только с умилением от родных первоклассников.

Накануне знаменитая певица и ее супруг шоумен Максим Галкин привели своих двойняшек на первую торжественную линейку по случаю первого сентября. Пугачева не смогла сдержать слез.

«Провожая детей в школу, Алла Борисовна вдруг смахнула с лица скупую старушечью слезу. Почему же заплакала Алла? Возможно, Аллку умилили детишечки. Первый раз в первый класс. Но для меня очевидно, что дело не только в этом», — прокомментировала эмоции звезды блогер.

По мнению Миро, на первом звонке детей 71-летняя Пугачева невольно задумалась об их выпускном и о том, что к моменту окончания школы ей будет уже 82 года.

«Так вот, прозвенел первый звонок. Когда этим детишкам прозвенит последний, Алле будет 82 года. Или, скорее всего, не будет, потому что столько курящие и выпивающие люди не живут», — заявила сетевая скандалистка.

Блогер согласилась, что сдержать слезы в ситуации Пугачевой было крайне сложно. Она призналась, что тоже дала бы волю эмоциям на месте Примадонны.

«Как тут не заплакать, когда твои, пусть и рожденные от суррогата, но все равно любимые дети будут оканчивать эту школу сиротами? Грустно. Я бы тоже заплакала», — подытожила она.

Во вторник своих наследников в первый класс отвели многие отечественные звезды. В частности, впервые за школьную парту сел сын продюсера Яны Рудковской Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч. Свой одиннадцатилетний путь начала дочь звезды Comedy Club Гарика Харламова Анастасия. Также новоиспеченным школьником стал сын актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце Тимофей. Для всех знаменитостей этот день стал очень трогательным и важным.