В Вашингтоне оценили, как Россия дважды за день унизила НАТО и ВВС США

Вашингтон, 2 сентября. Россия перехватами американских бомбардировщиков B-52 поставила НАТО и ВВС США в неловкое положение. Об этом заявил обозреватель издания Washington Examiner Том Роган.

Журналист напомнил читателям, что в прошлую пятницу российские истребители дважды перехватывали американские бомбардировщики: над Балтикой и Черным морем.

В первом случае, как утверждает НАТО, Су-27, поднятый в небо для идентификации B-52, «последовал за бомбардировщиком в воздушное пространство Дании», на что отреагировали истребители F-16. Но российский Су-27, по словам американских военных, оказался быстрее датских самолетов и успел быстро скрыться.

«Здесь действительно есть несколько экстраординарных провалов НАТО», — передает слова Рогана «ПолитРоссия».

Обозревателя поразило, как русским удалось «безнаказанно нарушить границы» противовоздушной обороны НАТО и унизить ВВС США таким образом. Он считает, что речь идет о крупном тактическом провале Североатлантического альянса. Отметим при этом, что, по данным Минобороны РФ, Су-27 все же не нарушал границу Дании, а полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

Автор Washington Examiner оценил и второй эпизод, произошедший над Черным морем, после которого Пентагон стал жаловаться на «хулиганство» русских пилотов. Истребители Су-27 были подняты в воздух из-за американского бомбардировщика, который приближался к государственной границе России. Судя по записи из кабины пилотов B-52, русские военные взмахом крыла подали американским четкий сигнал удалиться.

Обозреватель американского издания констатировал, что B-52, остающийся основным продуктом ВВС США, все же не может пережить столкновение с российским Су-27.

Напомним, что указанные случаи приближения иностранных самолетов к российской границе далеко не единственные. Недавно средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря приближение неопознанной цели. Для ее перехвата в воздух поднялся МиГ-3, который идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.