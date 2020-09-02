Причин сделать татуировку может быть множество. Знаковое событие, судьбоносная встреча, желание запечатлеть на теле имя любимого человека или просто выделиться из толпы — тату придает каждому еще большую индивидуальность. Но бывают моменты, когда от рисунка на теле нужно избавиться. А с учетом того, что он наносится под кожу, с удалением могут возникать сложности.

Современная техника удаления татуировок лазером поможет в решении проблемы. Как она работает, насколько безопасна, как проводится и каких результатов стоит ждать? На вопросы отвечает эксперт в области удаления тату Артем Соколов.

Техники удаления татуировок

Раньше для сведения рисунков на теле использовали подручные средства. В ход пускали йод, марганцовку, даже молоко, но осветлить изображение это, конечно, не помогало. Напротив — татуировка сохранялась, а вокруг нее формировалось пигментное пятно, шрам или рубец от ожога.

С развитием медицины и косметологии для этой цели стали использовать лазерные технологии. Первые устройства рубинового или александритового типов оказались опасными для кожи. При попытках воздействия на красящий пигмент они вызывали повреждение мягких тканей и долго незаживающие раны. Поэтому за процедурой лазерного удаления татуировок надолго закрепилась дурная репутация.

Сегодня специалисты в этой области используют совершенно другое оборудование. Место опасных приборов заняли лазеры, работающие в наносекундном режиме. Они генерируют луч, воздействующий на мягкие ткани в течение 0,3-0,8 наносекунды. Он проникает под кожу на глубину до 4-6 миллиметров и эффективно разрушает красящий пигмент.

Что нужно знать об удалении татуировок лазером

Принцип действия лазерного луча прост: тепло инфракрасного спектра поглощается пигментом татуировки и расщепляет его. Мелкие частицы выводятся из организма лимфатической системой. Благодаря этому рисунок постепенно светлеет и исчезает, при этом внешних следов воздействия на кожу не остается.

«Сегодня можно удалить любую татуировку, кроме белой, — комментирует эксперт Артем Соколов. — С этим цветом пока не может справиться ни один лазер в мире. Для удаления пигмента разных цветов используется соответствующее оборудование. Неодимовый лазер позволяет в ноль избавиться от красного и черного цветов. А пикосекундный лазер для удаления татуировок способен справиться с любым цветом: зеленым, голубым, желтым, в работе с которыми раньше возникали сложности».

Особенности процедуры

Проводят процедуру в оборудованном кабинете. Пациент располагается в кресле и открывает мастеру тот участок тела, с которого нужно убрать тату. Специалист выбирает режим работы лазера, устанавливает глубину воздействия, при необходимости использует специальные насадки и фильтры.

Процедуру нельзя назвать приятной: лазерный луч нагревает пигмент, из-за чего могут ощущаться дискомфорт и жжение. Для снижения неприятных ощущений специалист может использовать криоустановку, которая дует на обрабатываемый участок кожи ледяным воздухом, и процедура становится более комфортной.

За один раз избавиться от рисунка не получится. Удаление татуировок неодимовым лазером проводится в несколько сеансов. С каждым сеансом узор будет становиться светлее, пока не исчезнет полностью.

«Факторов, влияющих на скорость удаления татуировки, много, — комментирует Артем Соколов. — Это и особенности метаболизма человека, местоположение татуировки, цвет, которым она нанесена, особенности пигмента, глубины и плотности его залегания. Влияет даже возраст татуировки. В среднем необходимо 4–12 сеансов».

Быстрее уходят рисунки на руках, ногах и груди, а на белой коже они светлеют активнее, чем на темной. Если возраст тату — пара-тройка лет, на работу с ней потребуется больше времени: в последние годы мастера в этой области стали использовать стойкие красители, расщеплять которые приходится дольше. Имеет значение и цвет краски: темные уходят быстрее, светлые — более устойчивы.

Несмотря на все эти факторы, опытный специалист поможет полностью избавиться от надоевшего узора на любом участке тела.

Противопоказания

«Нельзя проводить процедуру при беременности и в период лактации, — уточняет эксперт Артем Соколов. — А перед проведением стоит проконсультироваться с врачом, особенно, если есть хронические заболевания».

Врач может порекомендовать отказаться от процедуры при:

долго незаживающих ранах на коже;

сахарном диабете;

кожных заболеваниях — аллергических высыпаниях, дерматите, экземе;

в период острых вирусных заболеваний, особенно при обострении герпетической инфекции.

Нельзя использовать лазерный аппарат для удаления татуировок, если у человека установлен искусственный «водитель» сердечного ритма, а в зоне обработки находятся импланты или металлические протезы. Если пациент ранее выполнял подтяжку «золотыми нитями» — лазерный луч может их разрушить. Отказаться от процедуры стоит и в том случае, если у вас существует индивидуальная склонность к формированию рубцов на коже или повышена ломкость сосудов.

Как выбрать мастера

«Выбор специалиста во многом определяет эффективность и безопасность процедуры, — уточняет Артем Соколов. — Если с вами работает опытный мастер, который использует профессиональное оборудование, — на коже не останется ни следа, ни шрамов, ни корочек. Если мастер не понимает, что он делает, — просто прочитал инструкцию к прибору или посмотрел видео в Интернете — он может серьезно навредить. При неправильном выборе мощности прибора легко сжечь кожу. Это приведет к появлению ожогов, рубцов, уплотнений тканей. А через некоторое время на месте татуировки образуется шрам».

Чтобы убедиться в профессионализме мастера, стоит попросить его показать сертификаты, а до процедуры почитать отзывы о нем в Интернете. Можно воспользоваться и профессиональным чатом специалистов в области удаления тату в Instagram.