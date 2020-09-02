Марков раскрыл план польских спецслужб по госперевороту в Белоруссии

Украинские боевики находятся в Белоруссии для осуществления государственного переворота, заявил в интервью Федеральному агентству новостей глава института политических исследований Сергей Марков. По его словам, радикалами руководят польские спецслужбы. Украинцев наняли для выполнения грязной работы.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что примерно 200 натренированных на Украине экстремистов в настоящее время находятся в Белоруссии.

«По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал министр.

Лавров считает, что в этих условиях белорусские спецслужбы должны работать более предметно. При этом он добавил, что КГБ Белоруссии и ФСБ РФ находятся в тесном контакте друг с другом.

Возникает вопрос, зачем приехали украинские экстремисты? Как утверждает политолог Сергей Марков, цели, из-за которых они находятся в Белоруссии, достаточно очевидны.

«Украинские экстремисты находятся там для участия в государственном перевороте. Надо отметить, что террористические структуры киевского режима, такие как «Азов» (запрещен в России. — Прим. ФАН), «Национальный корпус» (запрещен в России. — Прим. ФАН), а также украинские спецслужбы участвуют в политике государственного терроризма. При этом они активно сотрудничают с польскими спецслужбами. Государственный переворот в Белоруссии осуществляется под их руководством. Для выполнения грязной работы они привлекают своих партнеров с Украины. В принципе, сложно сегодня представить какие-то действия оппозиции, которые не были бы согласованы с польскими спецслужбами», — пояснил Марков.

К слову, недавняя ситуация с арестом в Белоруссии 33 россиян высветила план польских спецслужб по проведению государственного переворота, говорит собеседник ФАН.

«Он состоял в том, чтобы арестовать 33 россиянина, а потом заявить, что еще 100 людей готовятся для организации беспорядков. Украинским неонацистам отводилась очень важная роль в плане. Им нужно было осуществить расстрел мирных демонстрантов, силовиков, произвести захват административных зданий, а потом обвинить во всем этом Россию. По итогу Лукашенко выступил бы с резкой критикой в адрес РФ. Москва в таком случае перестала бы помогать белорусскому президенту. За эти дни польские спецслужбы смогли бы свергнуть Лукашенко. Такой был план», — поделился информацией политолог.

Марков подчеркивает, что власти Белоруссии и России в этой ситуации должны действовать жестче. К примеру, нужно арестовывать украинских радикалов и показывать их общественности.

«Почему на телеэкранах мы не видим украинских боевиков? Плюс к этому, почему посол Польши до сих пор находится в Минске? Он представляет страну, которая открыто осуществляет попытку государственного переворота в Белоруссии. Он не должен находиться в Белоруссии, пока не покается и не принесет свои извинения. Также власти Польши должны выдать белорусскому правосудию офицеров, которые организовывают госпереворот», — добавил собеседник ФАН.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что власти не позволили реализовать в республике «украинский сценарий» цветной революции извне. По мнению Макея, на сегодняшний день «определенное политическое противостояние наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже». Вместе с этим он поблагодарил российскую сторону за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, происходящие в республике.