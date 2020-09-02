Минск утвердил ассиметричные санкции в отношении стран Балтии

Минск, 2 сентября. Белоруссия утвердила асимметричный список санкций, направленных на страны Балтии, в ответ на принятые ими ранее ограничения против Минска. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы вчера согласовали предложения о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Они уже утверждены. Будут и другие страны вводить санкции, мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ», — сказал Макей.

Он также прокомментировал санкционный список, отметив, что в него попали те, кто проявлял слишком явное вмешательство во внутригосударственные дела Белоруссии, «делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и более того, вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти».

«Для нас это абсолютно неприемлемо, — подчеркнул глава МИД Белоруссии. — Мы трактуем это как вмешательство в дела государства и на основании этого мы и подготовили этот асимметричный санкционный список».

Также он отметил тот факт, что данный список не будет опубликован.

«Поверьте, в него включено достаточное число лиц трех прибалтийских государств, а с учетом того, что у нас в рамках Союзного государства с Россией единый список невъездных лиц», — заверил Макей.

Глава МИД Белоруссии считает это достаточной мерой, чтобы заставить охваченных санкциями граждан Прибалтики задуматься.

Ранее стало известно, что санкции против России из-за Белоруссии может ввести Вашингтон. Таким образом он якобы хочет «отстаивать» интересы Белоруссии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал это, призвав США воздержаться от любого вмешательства в дела этой страны.