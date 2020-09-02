Эксперт объяснил, какую угрозу США скрывают за шумихой вокруг астероидов

Москва, 2 сентября. Информационный шум из-за каждого приближающегося к Земле астероида служит пиар-ходом, который прикрывает более серьезную угрозу для человечества, заявил бывший инженер-ракетостроитель, известный блогер Дмитрий Конаныхин.

В мировых СМИ распространялась информация, что 1 сентября к нашей планете приблизится астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом. В Роскосмосе успокоили, что вероятность столкновения крайне мала, приближение астроида просчитали еще в 2011 году.

Конаныхин объяснил, что современные технологии не позволяют своевременно разглядеть все приближающиеся к Земле объекты. Существует огромное количество неучтенных астероидов, которые могут появиться внезапно и из ниоткуда.

Эксперт подчеркнул, что огромное количество объектов летает по неизвестным орбитам. Учесть их все невозможно, влияние таких массивных планет, как Юпитер, постоянно будет выбрасывать в сторону Земли объекты из Пояса астероидов.

«Ну, это такая же работа, как посчитать движение мух над навозной кучей. Когда-нибудь одна из них все равно вам в лоб прилетит», — рассказала Конаныхин в комментарии «ПолитРоссии».

Кроме того, эксперт отметил, что у человечества нет технологий, чтобы уничтожить гигантские астероиды. Фильмы по типу «Армагеддона» Конаныхин назвал красивой сказкой. По его словам, за шумихой вокруг астероидов скрывается более опасная для человечества угроза.

«Вся эта шумиха рассчитана на то, чтобы под видом борьбы с астероидами развивать систему контроля в космическом пространстве и вытащить ядерное оружие в космос. Самая реальная угроза для современной цивилизации – это то, что сейчас в Соединенных Штатах идет бешеная милитаризация космоса, внедрение специальных средств в околоземное и окололунное пространство», – подытожил эксперт.

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