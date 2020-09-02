Шихан Куштау получил статус особо охраняемой природной территории

Уфа 2 сентября. Гора-шихан Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Постановление об этом глава региона Радий Хабиров опубликовал на своей странице в Facebook.

«В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших своё слово», — написал Хабиров.

Напомним, Куштау представляет одну из гор в цепочке четырех шиханов неподалеку от города Стерлитамак. На склоне этого шихана располагаются дом отдыха, детские лагеря и горнолыжные трассы,

В августе Башкирская содовая компания (БСК) пыталась начать разработку соды на шихане. Местные жители выступили против этого. Работы были приостановлены после столкновений экоактивистов с правоохранителями и сотрудниками ЧОП, нанятых компанией.

24 августа Минприроды РФ выступило за создание на горе Куштау региональной охраняемой природной территории.