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Шихан Куштау получил статус особо охраняемой природной территории

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Шихан Куштау получил статус особо охраняемой природной территорииУфа 2 сентября. Гора-шихан Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Постановление об этом глава региона Радий Хабиров опубликовал на своей странице в Facebook. 

«В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших своё слово», — написал Хабиров.

Шихан Куштау получил статус особо охраняемой природной территории

Напомним, Куштау представляет одну из гор в цепочке четырех шиханов неподалеку от города Стерлитамак. На склоне этого шихана располагаются дом отдыха, детские лагеря и горнолыжные трассы,

В августе Башкирская содовая компания (БСК) пыталась начать разработку соды на шихане. Местные жители выступили против этого. Работы были приостановлены после столкновений экоактивистов с правоохранителями и сотрудниками ЧОП, нанятых компанией. 

24 августа Минприроды РФ выступило за создание на горе Куштау региональной охраняемой природной территории.

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