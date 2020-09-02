Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября

Москва, 2 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, на минувшей неделе Мишустин и белорусский премьер Роман Головченко провели телефонные переговоры. На повестку были вынесены график российско-белорусских контактов на правительственном уровне, торгово-экономические связи двух стран, а также укрепление взаимодействия в рамках Союзного государства.

Сегодня также стало известно о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она состоится в Москве в ближайшее время. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что точная дата встречи пока не определена.

Личные переговоры Путина и Лукашенко анонсировал сегодня и Сергей Лавров, отмечает «Парламентская газета».