Лавров: В Белоруссии действуют около 200 экстремистов с Украины

Москва, 2 сентября. Около 200 натренированных на территории Украины экстремистов в настоящее время находятся в Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Лавров уточнил, что среди радикалов есть представители националистической организации «трезубец Степана Бандеры», военизированной группы «С14» (запрещена в РФ), «Национального корпуса» и «Правого сектора»1 (запрещен в РФ). По его словам, все они провоцируют радикальные действия в Минске и других городах республики.

Макей, в свою очередь, поблагодарил Россию за «взвешенную и предельно четкую» позицию в отношении Белоруссии, отметив, что она является тем противовесом, который «сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела» республики, передает «Царьград».

Глава белорусского МИД также подчеркнул, что в Белоруссии удалось сдержать первый натиск и не позволить реализовать украинский сценарий.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты, которые начались сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов. Итоговая ситуация в голосовании не изменилась: действующий лидер страны Александр Лукашенко одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 80,1% избирателей. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила только 10,12% голосов.

Лукашенко неоднократно говорил, что обстановку в республике расшатывают внешние силы. По его словам, «западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь».

1 Организация запрещена на территории РФ.