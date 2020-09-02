Волочкова ответила сомневающимся в существование ее жениха

Москва, 2 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова резко ответила всем злопыхателям, сомневающимся в существовании ее жениха.

Балерина публикует фотографии из отеля в Турции, где она отдыхает со своим возлюбленным. Однако Волочкова до сих пор не показала и не назвала имя своего избранника. Тем не менее звезда заверила, что ее жених существует и вполне «реальный».

«Не переживайте. У меня все хорошо. И любимый человек не вымышленный, а реальный. В творчестве я востребована. А сейчас отдыхаю по полной в красивом месте в любви и романтике», — написала Волочкова.

Кроме того, балерина призналась, что отдых не обошелся без недоразумений. Ее суженый повредил ногу при «трогательных» обстоятельствах. Но, к счастью, Волочкова «в роли медсестры была рядом вовремя».

Ранее Волочкова показала подписчикам крокодила в своей кровати, на которого она «променяла» возлюбленного. На фото Волочкова предстала в легкой пижаме в кровати. Рядом с ней лежал крокодил, сделанный из полотенец и украшенный цветами. Балерина намекнула, что теперь крокодил заменит ей любимого мужчину.