Сенатор объяснил, какие семьи могут рассчитывать на новую «детскую» выплату

Москва, 2 сентября. Решение правительства выделить новые средства на детей — справедливая и важная мера. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он также рассказал в беседе с Nation News, какие семьи получат эту выплату.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей. Они станут дополнительными средствами для регионов на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Отмечается, что дополнительное финансирование обусловлено ростом количества детей, чьи родители имеют право получать выплаты. На сегодня это более 3 млн человек.

Рязанский считает, что такие выплаты очень помогут российским семьям.

«На мой взгляд, это правильная задача, связанная прежде всего с поддержкой семей с детьми, особенно молодых семей. Это очень важно, нужно и своевременно. Когда мы говорим о том, кого нужно поддерживать прежде всего, то это, конечно, семьи с детьми. Это плановая мера, она входит в перечень тех мер, которые государство определило в качестве приоритетных, она входит в наш национальный проект «Демография». Очень правильная и нужная мера», — сказал эксперт.

Напомним, что ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января 2020 года. Выплаты для семей с низким доходом уже стартовали начались с 1 июня.