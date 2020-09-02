Ученые выяснили, что щедрые люди более привлекательны для окружающих

Лос-Анджелес, 2 сентября. Американские ученые нашли связь между щедростью человека и тем, как его воспринимают окружающие. Оказалось, что люди, которые дарят другим подарки, более привлекательны.

Специалисты напоминают, что проявление щедрости повышает самооценку. Если вы хотите почувствовать себя счастливым, сделайте кому-то подарок.

Ученые из университета Пенсильвании доказали, что щедростью обладают привлекательные люди, пишет издание Planet Today.

«Многие бессознательно считают красивых людей «хорошими». А щедрые кажутся привлекательными», — пояснили эксперты.

Такой вывод был сделан на основе анализа данных Национальной репрезентативной выборки пожилых граждан и подростков в США. Чем объясняется такой феномен, ученые еще не выяснили.

Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала, какое поведение женщин пугает мужчин. Она посоветовала не руководить мужчиной, а мягко по-женски направлять.

Романив также дала объяснила, как определить характер женщины по цвету ее одежды.