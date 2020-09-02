Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

Москва, 2 сентября. Мошенники, звонящие россиянам под видом сотрудников банков, активизировались после того, как пандемия пошла на спад. Об этом свидетельствует опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Как сообщили в Тинькофф-банке, в первом полугодии злоумышленники звонили клиентам в 2,7 раза чаще, чем в первые шесть месяцев 2019 года. Во время режима самоизоляции всплеска подобных атак в банке не зафиксировали, однако после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах упала до 24%, при этом злоумышленники стали чаще действовать через Сеть.

В СМП-банке сообщили, что на фоне стабилизации ситуации с COVID-19 мошенники вернулись к старым приемам.

«Снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей, а также занялись вымогательством комиссий за предоставление кредитов и курьерские услуги», — рассказал глава службы информационной безопасности кредитной организации Дмитрий Никишов.

В Сбербанке рассказали, что за последние месяцы количество случаев телефонного мошенничества увеличилось в разы. В общей сложности с начала года клиентов организации пытались обмануть таким образом более 2,6 миллиона раз. Кроме того, злоумышленники стали активно использовать соцсети и мессенджеры.

В Райффайзенбанке отметили, что мошенники стали изобретать новые схемы социальной инженерии. Например, банку пришлось блокировать фейковые сайты «инвестиционного фонда» и напоминать клиентам, что банковские аналитики лично не инициируют контакт с физлицами.

В целом же представители кредитных организаций сходятся во мнении, что активность мошенников снижаться не будет. Кроме того, прогнозируется рост средней суммы ущерба, пишет «ФедералПресс».

Ранее «Известия» сообщали, что мобильные операторы совместно с банками создадут в России антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций.