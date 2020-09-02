В России считают выборы президента Белоруссии состоявшимися

Москва, 2 сентября. В России надеются на стабилизацию ситуации в Белоруссии через диалог. Также в Москве признают выборы президента Белоруссии состоявшимися. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы дипломатического ведомства, в Москве считают недопустим навязывание посреднических услуг и вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Также Лавров отметил, что проведение конституционной реформы в Белоруссии, в Москве считают перспективной инициативой.

«Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечит нормализацию обстановки и стабилизацию общества», — рассказал Сергей Лавров.

Также глава МИД России напомнил позицию Москвы, относительно выборов президента в Белоруссии.

«Считаем, как подчеркнул Владимир Путин в своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися. И рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка», — подчеркнул Сергей Лавров.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии победу в выборах президента республики одержал Александр Лукашенко. За действующего главу государства свои голоса отдали 80,1% избирателей. После оглашения результатов голосования в Минске и других крупных городах начались массовые акции протеста.