Лавров пообещал достойный ответ на попытки «оторвать» Белоруссию от России

Москва, 2 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск будут достойно и твердо отвечать на попытки «оторвать» Белоруссию от России.

Министр отметил, что неуклюжие заигрывания с Минском, очевидные для всех, с целью раскачать обстановку, оторвать Белоруссию от России, подорвать основы функционирования Союзного государства продолжаются не один год.

«Будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе конституции республики», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Лукашенко заявил, что митинги управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы фиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.

Ранее на встрече с Лавровым Макей заявил, что власти Белоруссии не позволили реализовать в республике «украинский сценарий» цветной революции извне.