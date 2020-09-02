Немецкий эксперт объяснил, почему Германия отворачивается от Украины

Москва, 2 сентября. Берлин не поддержит желание украинских властей перенести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе из Минска на другую площадку. Об этом заявил немецкий политический эксперт, главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский и назвал такие заявления Киева факторами, которые «сильно отворачивают» Германию от Украины.

Ранее украинский представитель в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский формат может быть перенесен из Минска в другое место. Он предположил, что новой площадкой для переговоров может стать Швеция.

По мнению Сосновского, Берлин может окончательно отвернуться от Киева, поскольку там уже давно начали понимать, что различные внешнеполитические решения украинских властей выходят за рамки здравого смысла. Сейчас Германия испытывает серьезные проблемы в отношениях с руководством Украины, из-за чего немцы не готовы оказывать политическую поддержку президенту этой страны Владимиру Зеленскому и его окружению, подчеркнул эксперт.

«У [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель возникли проблемы с руководством Украины. Они появились на фоне непонятных заявлений Зеленского и украинского министра иностранных дел, что «Минск» можно перенести, что нужно искать другую площадку. Для Германии это неприемлемо», – объяснил Сосновский.

Политический эксперт уверен, что Берлин займет так называемую выжидательную позицию в вопросе отношений с Киевом. Немецкие власти не готовы поддерживать Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, фактически отворачиваются от властей этой страны.

Ранее известный киевский политолог Михаил Погребинский высказался о решении Киева наложить запрет на приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистральных каналов. Он обратил внимание, что таким образом украинские власти продемонстрировали свое желание «прогибаться» под радикалов.